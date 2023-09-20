رئيس وزراء أرمينيا: لم نشارك بصياغة اتفاق وقف إطلاق النار في كاراباخ

قال رئيس وزراء أرمينيا في نبأ عاجل:" ليس لنا وجود عسكري في إقليم كاراباخ منذ عام 2021 ".

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا قائلا :" لم نشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار في كاراباخ ".

كانت صحيفة إنترفاكس الروسية، أفادت أن السلطات أعلنت وقف إطلاق النار في كاراباخ بعد الموافقة على شروط أذربيجان .



وأضافت الصحيفة: "الأرمنيون في كاراباخ يوافقون على إلقاء السلاح مقابل وقف أذربيجان هجومها".

كانت أرمينيا قالت في نبأ عاجل اليوم الاربعاء: “ارتفاع حصيلة ضحايا عملية أذربيجان العسكرية في كاراباخ إلى 32”.

وأفادت وكالة أرمنبريس للأنباء ، نقلاً عن بيانات مفوض حقوق الإنسان في ناجورنو كاراباخ جيجام ستيبانيان، بأن ما لا يقل عن 7 مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون نتيجة العمليات العسكرية الأذربيجانية في ناجورنو كاراباخ.