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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط إسرائيلي يكشف أسباب عودة التوترات على حدود غزة

أرشيفية
أرشيفية

قال المقدم احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يارون بوسكيلا، اليوم الأربعاء، إن هناك سببين لعودة التوترات عند السياج الفاصل مع قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وزعم الضابط الإسرائيلي أن السبب الأول هو الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك هجرة سلبية كبيرة من القطاع نحو أوروبا، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف الضابط الإسرائيلي أن "حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"  تريد زيادة الامتيازات وعدد العمال الذين يأتون للعمل في إسرائيل وتوسيع مساحة الصيد وهي تفعل ذلك من خلال هذه الوسائل".

وتابع المسؤول بالجيش الإسرائيلي: "في المرحلة التالية، سنشهد مرة أخرى إطلاق بالونات متفجرة وعبوات ناسفة وإشعال حرائق في الحقول المحيطة، وكذلك إطلاق صواريخ على غلاف غزة، من اجل زيادة الضغط وتحقيق الإنجازات التي تريدها، وهذا التوتر سيمتد حتى يصل الى محادثات بين مصر وإسرائيل والتوصل الى تفاهمات".

وقال: "أعتقد أن وزير الأمن الإسرائيلي يفعل الشيء الصحيح بعدم فتح المعابر في الوقت الحالي وعدم السماح بدخول أكثر من 10 آلاف عامل الى إسرائيل، ويريد أن يظهر لحركة حماس أنه يخلق وضعا تخسر فيه".

وادعى الضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن المحرك الثاني هو أن إيران تضغط على حركة المقاومة “حماس” من أجل عدم الاستقرار أيضا في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي التوترات عند السياج الفاصل قطاع غزة إسرائيل حماس غلاف غزة

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