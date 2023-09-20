قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ مطلع 2023

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن حصيلة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2023، بلغت أكثر من 5200 فلسطيني، من بينهم أكثر من 500 معتقل في جنين ومخيمها التي تتعرض لعدوان متواصل.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، اليوم الأربعاء، أن أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في شهر أبريل 2023، إذ بلغت في حينه أكثر من (900) حالة اعتقال.

وأكد أن قوات الاحتلال استخدمت كل أنواع الأسلحة، والسياسات الممنهجة للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي نشهدها خلال عمليات الاعتقال، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين نتيجة لعمليات إطلاق النار خلال حملات الاعتقال.

ولفت نادي الأسير، إلى أن أكثر الفئات استهدافًا، هي عائلات الأسرى والشهداء، إذ يواصل الاحتلال انتهاج جريمة (العقاب الجماعي) بحقهم، والتي تشكل اليوم أبرز الجرائم الثابتة، وتستخدمها على نطاق واسع، وقد تمتد على مستوى بلدة ومخيم ومدينة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت كذلك عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، بشكل ملحوظ، وامتدت عمليات التخريب على مستوى المخيمات، كما جرى في مخيم جنين، وطولكرم، فمن خلال شهادات العائلات فإن حجم الخسائر المادية في المنازل كبيرة جدا.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين اليوم في سجون الاحتلال نحو (5200) أسير، من بينهم (37) أسيرة، ونحو (170) طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (1264)، بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات وهن: (رغد الفني، وسماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال).