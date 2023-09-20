تدشين حملة مواطن بالسعودية لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة

دشنت “حملة مواطن” لدعم الدولة المصرية، تحت عنوان: “كن مع الوطن” تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر.

وذكر أحمد علي حسن عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج، ومنسق حملة مواطن لدعم مصر في المملكة العربية السعودية، أن الحملة تقوم بعمل كبير للتوعية وحث المصريين في الخارج علي المشاركة والتصويت في الاستحقاقات الدستورية وحشد أبناء مصر بالمملكة العربية السعودية وانشاء غرفة عمليات لمتابعة التصويت مع تواجد فريق متكامل من شباب الحملة امام مراكز التصويت لخدمة الناخب ومعرفة بيانات والمقر الانتخابي للناخب لتسهيل عملية التصويت .

وتابع: “كما أننا نجدد العهد بتأيدينا ودعمنا الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه الرئيس من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة”.