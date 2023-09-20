عبد الشافي يقترب من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاعتماد على محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض في التشكيل الأساسي خلال مباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في ظل غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر الأساسي للفريق للإصابة وحاتم سكر للإيقاف بعد طرده في مباراة فاركو الأخيرة في الدوري الممتازالموسم الماضي.

وكان عبد الشافي تواجد مع الفريق كبديل خلال مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، والذي خسرها الزمالك بهدفينن دون رد.

وينتظم اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا لخوض لقاء بيراميدز المقرر له غدا الخميس باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري نايل.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على أن يختار بعدها المدير الفني قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادا للقاء.