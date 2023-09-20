عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للانتخابات تطالب وسائل الإعلام بمنح مرشحي الرئاسة مساحات متساوية

الوطنية للإنتخابات
الوطنية للإنتخابات

 اكدت الوطنية للانتخابات الرئاسية ،  تعهدها الكامل ، لجميع الراغبين في الترشح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، بكفالة حقهم كامل متي توفرت فيهم شروط الترشح . 

وشددت الهيئة علي انها تقدر دور الإعلام، لذا ستكون المشاركة مفتوحة امام الجميع من وسائل الإعلام المحلية والعالمية ، وطالبتهم بسرعة التسجيل.

وحذرت الوطنية للانتخابات الرئاسية من نشر أي أخبار غير رسمية، مؤكدة علي حيادها وفقاً للدستور.

وطالبت الوطنية للانتخابات وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية.

وحذرت الوطنية للإنتخابات كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة، مؤكدة انه سيكون هناك رد قانوني لأي تجاوز.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

ترشيحاتنا

صدمة بالبنتاجون.. ذعر في أمريكا بعد تصريحات بوتين عن الأسلحة الجديدة

اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي

حقيقية تعرض مصر لعاصفة التنين.. الأرصاد تحسم الجدل

حقيقة زواج تامر عاشور من مذيعة لبنانية

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

بقوة 3.8 درجة.. زلزال يضرب مدينتين ساحليتين في تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لسائح بريطاني شهير بسبب سلم جبل في النمسا

ملابس صيفية.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها| شاهد

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ