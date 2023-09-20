الوطنية للانتخابات تطالب وسائل الإعلام بمنح مرشحي الرئاسة مساحات متساوية

اكدت الوطنية للانتخابات الرئاسية ، تعهدها الكامل ، لجميع الراغبين في الترشح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، بكفالة حقهم كامل متي توفرت فيهم شروط الترشح .

وشددت الهيئة علي انها تقدر دور الإعلام، لذا ستكون المشاركة مفتوحة امام الجميع من وسائل الإعلام المحلية والعالمية ، وطالبتهم بسرعة التسجيل.

وحذرت الوطنية للانتخابات الرئاسية من نشر أي أخبار غير رسمية، مؤكدة علي حيادها وفقاً للدستور.

وطالبت الوطنية للانتخابات وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية.

وحذرت الوطنية للإنتخابات كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة، مؤكدة انه سيكون هناك رد قانوني لأي تجاوز.