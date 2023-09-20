المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية تتعرف على جهود مرصد الأزهر في مكافحة التطرف

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الأربعاء، مونسيرا مارين لوبيز، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون، والوفد المرافق لها في زيارة رسمية هدفها التعرف على جهود المرصد في مكافحة فكر التنظيمات المتطرفة ومتابعة عملياتها في عدد من دول العالم.

وقدم مشرفو المرصد رؤية متكاملة حول آلية العمل في الوحدات البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، فضلًا عن أحدث الإصدارات التي تناولت عددا من القضايا من بينها أزمة اللاجئين، وخطاب الكراهية وما نتج عنه من أعمال عنف وعداء ضد الآخر المختلف دينيًّا وعرقيًّا ولونًا ... إلى غير ذلك من تصنيفات يضعها المتطرفين.

كما عرض المشرفون نتائج الأنشطة التفاعلية التي نظمها مرصد الأزهر في الفترة الأخيرة لشباب الجامعات وطلاب المدارس ضمن حملات طرق الأبواب، واسمع واتكلم واعرف أكثر.

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