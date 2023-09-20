محافظ بني سويف يناقش تقرير المتابعة الميدانية لمنظومة وسير العمل بالوحدات الصحية

أكدّ الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وقال غنيم إنه يتم متابعة الأداء بجميع عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميدانى بالقرى، ولجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذى عرضه أشرف حماد، مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميدانى لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة الصحية لقرية بدهل بإدارة سمسطا، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة،ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة (نصر أبو سيف، وطه سلامة، ومحمد ربيع).

وتم المرور على جميع الأقسام والتخصصات، والتي شملت "الاستقبال، والعيادة الخارجية، والأسنان، والصيدلية، وعيادة تنظيم الأسرة، والتطعيمات، وغرفة التعقيم، والمعمل، وقسم المواليد والوفيات)، حيث تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات، والتي كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة تلافيها واستيفائها، بجانب تكثيف المرور الميداني على جميع الوحدات الصحية بالتنسيق بين المديرية والإدارات الصحية والوحدات المحلية لمتابعة انتظام تقديم الخدمة للمواطنين.