الوطنية للانتخابات: متابعة الحسابات البنكية للمرشحين للرئاسة ومصادر التمويل والصرف دون سرية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم تحديد البنك الأهلي وبنك مصر؛ من أجل إيداع المرشحين لحساباتهم الخاصة بالحملة الانتخابية؛ لمتابعة الحسابات البنكية للمرشحين، ومصادر التمويل، ومصادر الصرف، دون سرية حسابات، وذلك وفقًا للقانون.



وأوضح “البنداري”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، له الحق في عملية الاقتراع- إعمالًا لحقه الدستوري والقانوني- واختيار رئيسه خلال فترة الرئاسة القادمة.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستدون ما ستسفر عنه إرادة الشعب.

وجاءت أبرز التصريحات في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي :



ندعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي

25 سبتمبر.. الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين

الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل

لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية

نحذر من نشر أي أخبار غير رسمية .. وتؤكد علي حيادها وفقاً للدستور

نطالب وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية

نحذر كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة

تناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات

اختيار البنك الأهلي ومصر لفتح حسابات المرشحين ومتابعتها دون سرية

تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

عدم إعتماد التصويت الإلكتروني لتجنب الطعون علي العملية الإنتخابية

مندوب لكل مرشح في كافة اللجان الفرعية والعامة

قبول كافة المرشحين حال استيفاء أوراقهم