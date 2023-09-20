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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تبدأ استعداداتها لمعرض العلوم والهندسة 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء الاستعداد لانطلاق فعاليات معرض العلوم والهندسة 2024 ، مشيرةً إلى صدور تعليمات لمديري مراكز التطوير التكنولوجي في المديريات التعليمية بضرورة الاعلان عن المسابقة بجميع المدارس والمواقع الالكترونية للطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عقد ورش العمل عن بعد و وجها لوجه للتعريف بالمسابقة ومناهج البحث العلمي واراءاه

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التنسيق مع الوزارة بشأن مواعيد اقامة المعارض التمهيدية والمحلية والجمهورية بم يتسق مع موعد اقامة المعرض الدولي ، مع ضرورة حضور الاجتماعات و ورش العمل التي ستنظمها الوزارة بالتنسيق مع المراكز الاستكشافية بالمديريات

المعرض الدولي للعلوم والهندسة

يتم الاشتراك في المعرض الدولي للعلوم والعهندسة سنويا من خلال اقامة معارض تمهيدية بالادارات التعليمية وبعض المدارس ، يليها معارض محلية بالمحافظات ، ويتم ترشيح الفائزين بهذه المعارض إلى 3 معارض نهائية ( معرض القاهرة - معرض الصعيد - معرض الاسكندرية) والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم كالمعتاد بإستضافة المعارض المؤهلة للتصفيات النهائية المصرية لمعرض العلوم والهندسة والذي يضم الطلاب الباحثين بدءا من الاول الثانوي لعرض ابحاثهم والمنافسة على مستوى الجمهورية ، ويتم ترشيح 15 مشروعا من خلال هذه المعارض لتمثيل مصر بالمعرض الدولي طبقا لمعايير دولية ومن خلال اتباع خوات البحث العلمي الصحيحة ، ثم المعرض الدولي الذي يضم صغار العلماء على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وبحضور حوالي 80 دولة

جدير بالذكر أن الفريق المصري كان قد حقق 6 جوائز دولية العام الماضي 

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