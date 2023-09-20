إحالة 4 من العاملين بالوحدة المحلية بفارسكور للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، زيارة مفاجئة، إلى مركز ومدينة فارسكور وذلك خلال جولة ميدانية أجرتها صباح اليوم.

وخلال الزيارة ، تابعت المحافظ مع رئيس الوحدة عدد من ملفات العمل ، ومعدلات الأداء بكل ملف ، وكذلك مستجدات الموقف الخاص بمنظومة المتغيرات المكانية و التعامل مع المخالفات ، وسير العمل بالمركز التكنولوجي..

وخلال متابعة فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية، للانضباط الادارى بالوحدة ، تبين خروج ٤ من العاملين بها بدون إذن، وتم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق..

فى هذا السياق، شددت "المحافظ " على ضرورة الدفع بمنظومة العمل داخل الوحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات التى تم رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية، والارتقاء بمنظومة النظافة وكافة الأعمال بالمدينة وقرى المركز .