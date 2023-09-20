عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 4 من العاملين بالوحدة المحلية بفارسكور للتحقيق لتغيبهم عن العمل

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، زيارة مفاجئة، إلى مركز ومدينة فارسكور وذلك خلال جولة ميدانية أجرتها صباح اليوم.

حمدان ربيع رئيساً لجامعة دمياط

 

وخلال الزيارة ، تابعت المحافظ مع رئيس الوحدة عدد من ملفات العمل ، ومعدلات الأداء بكل ملف ، وكذلك مستجدات الموقف الخاص بمنظومة المتغيرات المكانية و التعامل مع المخالفات ، وسير العمل بالمركز التكنولوجي..

وخلال متابعة فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية، للانضباط الادارى بالوحدة ، تبين خروج ٤ من العاملين بها بدون إذن، وتم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق..

فى هذا السياق، شددت "المحافظ " على ضرورة الدفع بمنظومة العمل داخل الوحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات التى تم رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية، والارتقاء بمنظومة النظافة وكافة الأعمال بالمدينة وقرى المركز .

دمياط اتخاذ الإجراءات اللازمة التعامل مع المخالف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض المتغيرات المكانية المركز التكنولوجي جولة ميدانية زيارة مفاجئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

موضوعات متعلقة

حمدان ربيع رئيساً لجامعة دمياط

محافظ دمياط توجه بالانتهاء من مشروعات حياة كريمة بكفر سعد

ترشيحاتنا

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية.. تفاصيل البرنامج التدريبي للشباب بوزارة الرياضة

استخدام الذكاء الصناعي لتحسين الأدوية لأول مرة في تاريخ الطب

صدمة بالبنتاجون.. ذعر في أمريكا بعد تصريحات بوتين عن الأسلحة الجديدة

اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي

حقيقية تعرض مصر لعاصفة التنين.. الأرصاد تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لسائح بريطاني شهير بسبب سلم جبل في النمسا

ملابس صيفية.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها| شاهد

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ