التشكيل الرسمي لمباراة إنبي والداخلية في الدوري الممتاز

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنبي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فريق الداخلية في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطى

خط الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، مروان داوود، مصطفى دويدار، محمد حمدى

خط الوسط: مصطفى شكشك، مودى ناصر،أحمد جمال ، أحمد نادر

خط الهجوم: أحمد صبيحة

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: رضا السيد، على فوزى، رفيق كابو، وأحمد يوسف، عبد الرحمن عماد، احمد قاسم، محمد النحاس، سيف الخشاب، فتحى السيد.

بينما جاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: عبد العزيز سيد- أحمد عماد- محمود صابر-كريم يحيى

خط الوسط: ألان كمبادي- محمود عبد العزيز- محمود السيد

خط الهجوم: علي محمد الزهدي- محمد أسامة- محمد علاء