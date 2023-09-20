ناشئات مصر يفزن على الجزائر ويصعدن لمونديال اليد

فاز المنتخب الوطني لناشئات كرة اليد تحت 17 سنة “مواليد 2006” على نظيره الجزائري بنتيجة 30-18، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة أفريقيا رقم 19 والمقامة في تونس خلال الفترة من 16 وحتى 24 سبتمبر الجاري.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الفراعنة بنتيجة 13-10، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني التي أقيمت بالعاصمة التونسية.

وبهذه النتيجة صعدت بنات النيل لنصف النهائي وانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع بين نيجيريا والمغرب.

كما ضمن منتخبنا الوطني مقعدًا في بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها صيف 2024.

وكان الفراعنة تصدروا المجموعة الثانية بعد الفوز على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 10-0 بسبب تأخر وصول الأخير إلى أرض الملعب، قبل أن يكتسحوا المغرب بنتيجة 40-12، وأخيرًا الفوز على منتخب الفهود الأنجولية بنتيجة 25-23.

وتضم بعثة المنتخب المصري كلا من دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة، وعبده عبد الوهاب، المدير الفني لمنتخبات السيدات، ورامي عبد اللطيف مديرا فنيا، وأحمد سمير مدربا عاما، ووليد عبد المقصود، مدرب حراس مرمى، وحازم حامد، محلل أداء، والدكتورة منة الله بدري، أخصائي علاج طبيعي، وإيمان مرجان مديرا إداريا.

فيما تضم قائمة اللاعبات: شروق محمود – جهاد وائل – نهى إيهاب – شهد صفي – ملك طه – سرمدا دعبس – رقية ياسر – مزنه أحمد – جودي محمد – جنة نور – بسملة أحمد- نورا مصطفى – مايا عبد الله – جودي وليد – جنا ياسر – هنا الحسين – جنا إيهاب.