سيارات بـ 50 مليون دولار في مطار لوس أنجلوس | فيديو

لوس أنجلوس موطن للكثير من الأثرياء حول العالم وهؤلاء الأثرياء يملكون سيارات فاخرة جدا ، من ضمنها سيارات كوينيجسيج، وبوجاتي تشيرون، وفيراري ، وأنواع أخري من السيارات .

سيارات بـ 50 مليون دولار في مطار لوس أنجلوس

ودائما ما يقومون بالاحتفاظ بسياراتهم ولا يتم استخدامها إلا في التنزه فقط رغم أسعارها الباهظة ، مؤخرا تم رصد فيديو لمجموعة من السيارات المتواجدة في مطار لوس أنجلوس الدولي .

سيارات بـ 50 مليون دولار في مطار لوس أنجلوس

تم رصد عدد 13 سيارة خارقة بقيمة 50 مليون دولار مستعدين للسفر خارج البلاد أو الي مكان مالكيهم، السيارة متواجدة في ساحة المطار .

سيارات بـ 50 مليون دولار في مطار لوس أنجلوس

السيارات الخارقة المتواجدة في مطار لوس أنجلوس الدولي منهم سيارة McLaren Speedtail باللون الأزرق الداكن، وسيارة Porsche 918 Spyder باللون الأسود، وسيارة McLaren Sabre بـ طلاء متغير الألوان.

بالإضافة الي سيارة بورش 911 معاد تعديلها من Gunther Werks، وPagani Huayra BC، وLamborghini Centenario بها ألياف كربون.

والجدير بالذكر أن المجموعة تحتوي أيضا علي سيارة فيراري لافيراري سوداء اللون، وفورد جي تي، وكوينيجسيج ريجيرا، وكوينيجسيج أجيرا آر إس، وبوجاتي تشيرون، وأستون مارتن وان-77.