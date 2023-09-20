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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. مروة صبري: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور.. وفنانة شهيرة تكشف حقيقة رقصها مع إسرائيلي في فيديو مسرب

مروة صبرى
مروة صبرى

نشر قسم الفن عددًا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن رأيها فيما فعلته أسما شريف منير بعد ما أثارت حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بعد أن حلقت شعرها على الزيرو.

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يتصدر.. ومصطفى قمر نمبر 4

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.

إجمالي إيرادات الأفلام| كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع.. ومحمد فراج قبل الأخير

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ومرعى البريمو للفنان محمد هنيدي وع الزيرو للفنان محمد رمضان.

فيديو مسرب.. فنانة شهيرة تكشف حقيقة رقصها مع إسرائيلي

كشفت الفنانة شيماء سبت عن حقيقية الفيديو الذي انتشر عبر السوشيال ميديا وتردد أنها ترقص فيه مع رجل يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وفاة شقيق زوج الفنانة حنان مطاوع

أعلن المخرج أمير اليماني، زوج الفنانة حنان مطاوع، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، عن رحيل شقيقه كريم اليمانى.

خدعتني.. طليق علا غانم يفتح النار عليها ويكشف تفاصيل جديدة

قال رجل الأعمال عبد العزيز حسن، زوج علا غانم السابق، إنه بالرغم من حبه للفنانة غانم وحياتهما التى كانت مستقرة، إلا أنها كانت فقط تعتبره سلما لتسلك به الطريق الذى تريده.

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

أعلن الفنان عمر السعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتب عمر السعيد: “السيدة ليلى السيد، والدة دينا الشربيني في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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