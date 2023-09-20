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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سلامتك تهمنا تصل الإسماعيلية لنشر ثقافة الصحة المهنية بالمصانع

لقاء اليوم
لقاء اليوم

أطلقت مديرية العمل بمحافظة بالإسماعيلية مبادرة : "سلامتك تهمنا" ، وذلك بقاعة مركز تدريب كوادر الكهرباء بالمنطقة الصناعية ، نظمتها مديرية العمل بالإسماعيلية، بحضور ممثلي 25 شركة، وأكثر من 100 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء شريف فهمي  محافظ الإسماعيلية ، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

 

وأوضح محمد طلعت  مدير المديرية الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة.                                                                             

وقام المهندس سامح عهدي مدير إدارة السلامة بالإسماعيلية بإلقاء كلمة عن دور وأهمية مبادرات "سلامتك تهمنا" في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت .                                         

كما قام بإلقاء المحاضرة الأولى في المبادرة  المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة ،وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم  ، وما هو دور كل من لجنة السلامة والجهاز الوظيفي للسلامة في الحفاظ على العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ على المنشآت ورأس المال وذلك لسير العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج والدخل للعاملين.                

                                                           

كما تطرق أيضا إلى معرفة ما هو تصريح العمل وما أهميته ، وأنواع تصاريح العمل وما هي الإجراءات المتبعة عند إصدار تصريح العمل .                                                                      

كما قامت المهندسة مي محمد  من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها .

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