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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: نحرص على تقديم الدعم وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي

أكد محافظ قنا أشرف الداودي، حرص الدولة على تقديم أوجه الدعم للمواطنين؛ من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.


جاء ذلك خلال إعلانه اليوم /الأربعاء/ عن تدشين معرض (أهلا مدارس) بمدينة قوص برعاية الغرفة التجارية؛ لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل أولياء الأمور، في شراء ملابس ومستلزمات الدراسة للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024 . 


وأضاف المحافظ أن المعرض يضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزي مدرسي وأدوات مدرسيه وكتابيه وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطلاب، بتخفيضات ما بين 20 إلى 30% عن المعروض بالسوق، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.


وأشار إلى أنه تم التوسع في إقامة معارض (أهلا مدارس) بجميع مراكز المحافظة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من التخفيضات على السلع المعروضة بتلك المعارض .


وعلي صعيد آخر، تابع محافظ قنا، ختام أعمال التقييم والمقابلات التى تقوم بها اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، خلال الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجارى، وذلك استمراراً للجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المحافظ أن المشروعات التابعة للمحافظة التي تم تقديمها على المنصة بلغت 109 مشروعات، موضحا أن المشروعات التى استوفت التقييم المبدئي منها بلغت 25 مشروعا؛ لتقيم تلك المشروعات بكل فئة على حده خلال الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجاري، وسيتم إخطار مسئولي المبادرة بوزارة التخطيط بنتائج التقييم بحد أقصى يوم 24 سبتمبر الجارى.


وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها.

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