تأجيل محاكمة الأم المتهمة بإنهاء حياة نجلها لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، تأجيل محاكمة الأم المتهمة بإنهاء حياة نجلها وتقطيع اجزاء من جسده وطهوه وتناولها لجلسة الغد للاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت هيئة المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع بالحق المدني ومواجهة والد الطفل المجني عليه مع طليقته المتهمة وذلك عقب جلسة امس والتي استمعت فيها هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتى أقرت بمسؤولية المتهمة عن أفعالها وطالبت بإعدامها شنقا وأن يتم وضع تشريع لعقوبة من يقوم بالتمثيل بجثة القتيل بعد قتله.

وأقرت النيابة العامة أن المتهمة مسؤولة عن افعالها المجرمة بعد ان قتلت نجلها بلا باعث او هدف، وقامت باستغلال اطمئنانه لها وقامت بضربه على رأسه الصغير بلا رحمة بعصا الفأس، حتى هشمت رأسه، ولم تندم على فعلتها، بل وقامت بإحضار سكين وقطعته الى اجزاء وأكلت من لحمه.

وأكدت النيابة العامة أنه بالرجوع لأهل الاختصاص تبين أن مس الجن لا يسيطر على الاشخاص ويجعلهم يقتلون بهذه الفعلة البشعة.

وأضافت النيابة العامة انه ورغم ان التحقيقات والاوراق لم تظهر لنا اى اعراض او اصابات بمرض عقلى الا انه تمت الاستعانة بلجنة خماسية وناقض تقرير اللجنة الخماسية نفسه ، وأحكمت الادلة الخناق على المتهمة .

فيما ظهرت الام المتهمة بقتل نجلها وتقطيع اجزاء من جسده أمام هيئة محكمة متماسكة صامته قائلة انا مش عارفة انا عملت كدة إزاي لتبدأ بعدها مرافعة النيابة العامة.

وكانت المحكمة فى جلستها الماضية ناقشت اللجنتين الثلاثية من الصحة النفسية بالعباسية والخماسية من اساتذة طب الزقازيق وطب المنصورة عقب تضارب قرار اللجنتين، لتقرر تاجيل الجلسة الى اليوم لمرافعة النيابة ، ولكن تم وقف الدعوى كاملة لحين البت فى طلب رد المحكمة.

فيما استأنفت جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل نجلها وطهيه وتناول اجزاء من جسده وذلك بمناقشة اللجنتين الثلاثية والخماسية في تقاريرهم.

وظهرت الأم المتهمه بالتخلص من نجلها وتقطيع اجزاء من جسده امام هيئة محكمة جنايات الزقازيق متماسكة قائلة..انا مش مجنونة هتبوظوا سمعتي في إشارة منها الي انها تخشي علي نفسها من ان يتم اطلاق لقب مجنونة عليها.

ووقف الام المتهمه امام هيئة محكمة جنايات الزقازيق اثناء مناقشة رجال النيابة العامة للجنة الخماسية والثلاثية في قرارهم السابق.

فيما طالب دفاع بالحق المدني برد هيئة المحكمة وبدأت هيئة المحكمة بمناقشة النيابة العامة أعضاء اللجنة الخماسية في قرارهم ومن المقرر الآن مناقشة أعضاء اللجنة الخماسية.

كان موقع صدى البلد حصل علي التقرير النهائي للجنة الخماسية المكلفة بفحص حالة الأم المتهمه بقتل نجلها وتقطيع اجزاء من جسده وطهوه وتناولها حيث تبين انها تعاني من اضطراب ذهني وقت ارتكابها جريمتها.

فيما جاء قرار اللجنة كما يلي..

من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجرى لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.

إرتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعانى وقت إرتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فهى تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.