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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أذربيجان: معاهدة السلام مع أرمينيا بشأن ناجورني قره باغ ستغير جنوب القوقاز

أذربيجان وأرمينيا
أذربيجان وأرمينيا

قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الأربعاء، إن معاهدة السلام مع أرمينيا بشأن ناجورني قره باغ ستغير الخريطة السياسية لجنوب القوقاز.

وأكد  حاجييف، أن “اتهام أذربيجان بـ"التطهير العرقي" في ناجورني قره باغ غير مقبول”.

وأوضح أن “أذربيجان حصلت على ضمانات بنزع سلاح التشكيلان غير القانونية لأرمينيا ونقل المعدات العسكرية إلى باكو”.

ولفت حاجييف، الانتباه إلي أن “أذربيجان لا ترى أنه من المناسب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كاراباخ، لكن باكو مستعدة لذلك”.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري للقتال في ناجورني قره باج، حيث شنت أذربيجان عملية عسكرية ضد القوات الانفصالية التابعة لأرمينيا.

أول تعليق من بوتين على استسلام قوات أرمينيا بإقليم ناجونرو كاراباخ لـ أذربيجان

رئيس وزراء أرمينيا: لم نشارك بصياغة اتفاق وقف إطلاق النار في كاراباخ

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، إن "الأمين العام يدعو بأشد العبارات إلى الوقف الفوري للقتال والتصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي".

أرمينيا ناجورني قره باغ جنوب القوقاز اذربيجان

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