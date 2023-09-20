أذربيجان: معاهدة السلام مع أرمينيا بشأن ناجورني قره باغ ستغير جنوب القوقاز

قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الأربعاء، إن معاهدة السلام مع أرمينيا بشأن ناجورني قره باغ ستغير الخريطة السياسية لجنوب القوقاز.

وأكد حاجييف، أن “اتهام أذربيجان بـ"التطهير العرقي" في ناجورني قره باغ غير مقبول”.

وأوضح أن “أذربيجان حصلت على ضمانات بنزع سلاح التشكيلان غير القانونية لأرمينيا ونقل المعدات العسكرية إلى باكو”.

ولفت حاجييف، الانتباه إلي أن “أذربيجان لا ترى أنه من المناسب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كاراباخ، لكن باكو مستعدة لذلك”.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري للقتال في ناجورني قره باج، حيث شنت أذربيجان عملية عسكرية ضد القوات الانفصالية التابعة لأرمينيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، إن "الأمين العام يدعو بأشد العبارات إلى الوقف الفوري للقتال والتصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي".