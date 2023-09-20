تطورات جديدة بشأن التحقيقات الخاصة بتفجير نورد ستريم

أعلن المدعي العام السويدي أن التحقيقات الخاصة بتفجيرات خطي الغاز نورد ستريم وصلت إلى مرحلة حساسة، معربًا عن أمله في أن تنتهي قبل نهاية العام.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال المدعي العام السويدي ماتس ليونجكفيست في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، إن "التحقيق السويدي في تخريب نورد ستريم العام الماضي وصل إلى مرحلة حساسة ونأمل في الانتهاء منه قبل نهاية العام".

وأضاف: "نأمل في إنهاء التحقيق قريبًا، لكن لا يزال هناك الكثير للقيام به ولن يحدث شيء خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، نقلا عن تحقيقات صحفية متعددة، أن أوكرانيا أصبحت المشتبه به الرئيسي في تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق.

وأوضحت "لو فيجارو"، أنه "منذ شهر مارس، وبعد ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة دي تسايت، وسود دويتشه تسايتونج، أصبحت أوكرانيا المشتبه به الأول".

وزعمت أن التحقيق المشترك الذي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة ZDF” ومجلة دير شبيجل، والذي نُشر مؤخرًا، "يؤكد هذه الرواية".

بالإضافة إلى ذلك، فإن محققي مكتب المدعي العام الألماني "يكاد يكون من المؤكد أنهم أثبتوا مشاركة" السفينة “أندروميدا” في أعمال التخريب.