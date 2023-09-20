طلب عاجل من الأهلي لـ الاتحاد الأفريقي قبل مباراة سان جورج

أعلن اللاعب أحمد حسن عن مطالبة الأهلي الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراته 60 دقيقة أمام سان جورج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن "الأهلي يطالب الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراته 60 دقيقة أمام سان جورج".

وكشف الإعلامي أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن قرار تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والذى كان مقررًا له يوم 27.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "رسميا.. رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا".

وحدد الاتحاد الأفريقي يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًالمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا لموعد يحدد فيما بعد