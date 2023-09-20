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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي للأسواق النموذجية بمدينة القنطرة غرب

نائب محافظ الإسماعيلية
نائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام الدين

عقد نائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام الدين، اليوم /الأربعاء/، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الأسواق النموذجية لمدينة القنطرة غرب، والتي تقام بهدف القضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة والحفاظ على أرواح المواطنين عقب اندلاع حريق بالسوق العشوائي لمدينة القنطرة غرب العام الماضي.


وأكدت محافظة الإسماعيلية - في بيان - أنه تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة الموقف التنفيذي للأسواق النموذجية بمدينة القنطرة غرب (الملابس النموذجي، سوق الخضار والفاكهة، وسوق تجارة الجملة)، بجانب عرض ومناقشة توفير كافة الخدمات اللازمة لتشغيل تلك الأسواق.


وشدد عصام - خلال الاجتماع - على أن تكون المساحات المقترحة للمحال مناسبة مع مراعاة التهوية الجيدة والإضاءة وإجراءات الحماية المدنية تحسبًا لحدوث حرائق أو أزمات طارئة، وأن يتم إنشاء عدة مداخل متفرقة للسوق، وممرات متسعة، موجها أن يحتوي سوق الملابس على مقر لإدارة السوق وآخر للحماية المدنية وآخر لشرطة تأمين السوق بالإضافة إلى مسطح أخضر ودورات مياه مع الأخذ في الاعتبار وجود محال بمساحات مناسبة، علاوة على توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن داخل تلك الأسواق.

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