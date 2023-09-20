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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

حصيلة الاتجار بالمواد
حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.


وتبين قيام المتهمين بتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ350 مليون جنيه تقريباً.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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