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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجارية القاهرة مشيدة بقرار الوزراء بوقف تصدير البصل: تراجع سعره الفترة المقبلة

رئيس غرفة القاهرة
رئيس غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري

أشاد رئيس غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري، بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.


وقال رئيس غرفة القاهرة - في تصريح صحفي اليوم - إنه وفق تقرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة؛ ستؤدي موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول "العروات" الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.


وأضاف أن شعبة الخضروات والفاكهة تتابع - يوميًا - الحركة التجارية بسوق قطاعها، وترفع تقريرًا إلى مجلس إدارة الغرفة بآخر المستجدات.

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