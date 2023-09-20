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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 نصائح تحميك من قشرة الشعر نهائيا

صدى البلد

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشورا عن نصائح للوقاية من القشرة​

وقدمت هيئة الدواء المصرية  بعض النصائح للوقاية من القشرة:​

-السيطرة على التوتر النفسي: حيث يؤثر الإجهاد والتوتر على الصحة العامة، ويمكن أن يساعد في التحفيز لظهور قشرة الرأس. ​

-اتباع نظام غذائي صحي: قد يساهم النظام الغذائي الصحي الذي يوفر الاحتياجات اللازمة من الزنك ​وفيتامين ب وأنواع معينة من الدهون في الوقاية من قشرة الرأس.​

-ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على الدورة الدموية و التقليل من الدهون.​

-اتباع روتين مناسب للعناية بالشعر وفروة الرأس: ​
بالنسبة إلى أصحاب فروة الرأس الدهنية، فقد يساعد غسل الشعر بالشامبو يوميًا على الوقاية من قشرة الرأس، ويجب تدليك فروة الرأس بلطف لتفكيك القشرة ثم شطف الشعر جيدًا.​


أما أصحاب الشعر المائل إلى الجفاف وأصحاب فروة الرأس الحساسة؛ فيجب استخدام الشامبو بشكل أقل وترطيب فروة الرأس بين الغسلات.​

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