4 نصائح تحميك من قشرة الشعر نهائيا

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشورا عن نصائح للوقاية من القشرة
وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للوقاية من القشرة:
-السيطرة على التوتر النفسي: حيث يؤثر الإجهاد والتوتر على الصحة العامة، ويمكن أن يساعد في التحفيز لظهور قشرة الرأس.
-اتباع نظام غذائي صحي: قد يساهم النظام الغذائي الصحي الذي يوفر الاحتياجات اللازمة من الزنك وفيتامين ب وأنواع معينة من الدهون في الوقاية من قشرة الرأس.
-ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على الدورة الدموية و التقليل من الدهون.
-اتباع روتين مناسب للعناية بالشعر وفروة الرأس:
بالنسبة إلى أصحاب فروة الرأس الدهنية، فقد يساعد غسل الشعر بالشامبو يوميًا على الوقاية من قشرة الرأس، ويجب تدليك فروة الرأس بلطف لتفكيك القشرة ثم شطف الشعر جيدًا.
أما أصحاب الشعر المائل إلى الجفاف وأصحاب فروة الرأس الحساسة؛ فيجب استخدام الشامبو بشكل أقل وترطيب فروة الرأس بين الغسلات.