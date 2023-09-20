إمام عاشور ينشر صوراً من مباراته الأخيرة عبر إنستجرام .. شاهد

شارك نجم الأهلي إمام عاشور عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر إمام عاشور في الصور من داخل الملعب من مباراته الأخيرة.

وكشف الإعلامي أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، عن اللاعبين الأعلى تقييما، بعد فوز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على فيسبوك: "مصدر بالأهلي: إمام عاشور ورضا سليم حصلا على الأعلى تقييما لدى كولر في مباراة المصري البورسعيدي".

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة حصل الأهلي على أول 3 نقاط في بطولة الدوري التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.