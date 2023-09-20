عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقوا كابلات التليفونات الأرضية .. إحالة عصابة السلام للمحاكمة

صدى البلد

 قررت جهات التحقيق إحالة 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية، فى مدينة السلام للمحاكمة، لبدء محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة لهم.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة اعترافات المتهمين بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم، وارتدائهم الملابس الخاصة بشركة الاتصالات، وحيازتهم للأدوات المضبوطة بقصد انتحال صفة عمال بالشركة المسئولة للحيلولة دون ضبطهم، ومن ثم سرقة الكابلات أمام أعين الجميع بدون أن يشكك أحد فى عملهم.


وفي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة نجحت فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، لاتهامهم بسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية، وتم عرض المتهمين على النيابة التي أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة القضية حتى اتخذت النيابة العامة شئونها وأصدرت قرارها المتقدم.

النيابة العامة سرقوا كابلات التليفونات الأرضية عصابة كابلات التليفونات الأرضية سرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

موضوعات متعلقة

لص الهواتف.. إحالة عامل رخام للمحاكمة الجنائية

فلوس زي الرز.. قرار عاجل من المحكمة في قضية سيدة غسيل الأموال

الإعدام شنقا لـ قاتلي صديقهما في دار السلام

استدرجوا الرجال بحساب فتاة مزيف.. قرار عاجل بشأن عصابة السرقة

بعد قليل.. الحكم على ميكانيكي وسائق أنها حياة صديقهما في دار السلام

انفراد| حيثيات المشدد لمتهم في داعش حلوان: تلقى تدريبات في أحد الأندية

بعد إحالتهما للمفتي و6 آخرين..اليوم الحكم على مرشدي وقيادات الإخوان في «أحداث المنصة»

خنقها بالإيشارب لسرقة المحمول.. غدا محاكمة عامل محارة أنهى حياة شقيقته

ترشيحاتنا

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون

السكر والأرز واللحوم والدجاج بأسعار مخفضة بهذه المنافذ| العناوين بكل المحافظات

لمنافسة "مايكروسوفت".. جوجل كروم بميزة جديدة لمشاهدة الفيدويوهات

تشكيل جالاتا سراي أمام كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

تعرف على تشكيل سموحة والجونة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

ملابس غير تقليدية.. مي سليم تثير الجدل بظهورها| شاهد

جمال شعبان يكشف مفاجأة مخيفة في حلاوة المولد

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ