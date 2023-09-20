سرقوا كابلات التليفونات الأرضية .. إحالة عصابة السلام للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية، فى مدينة السلام للمحاكمة، لبدء محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة لهم.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة اعترافات المتهمين بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم، وارتدائهم الملابس الخاصة بشركة الاتصالات، وحيازتهم للأدوات المضبوطة بقصد انتحال صفة عمال بالشركة المسئولة للحيلولة دون ضبطهم، ومن ثم سرقة الكابلات أمام أعين الجميع بدون أن يشكك أحد فى عملهم.



وفي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة نجحت فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، لاتهامهم بسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية، وتم عرض المتهمين على النيابة التي أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة القضية حتى اتخذت النيابة العامة شئونها وأصدرت قرارها المتقدم.