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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع جنود من قوات حفظ السلام الروسية خلال قصف في قره باغ

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بتعرض سيارة تقل قوات حفظ السلام الروسية تعرضت لإطلاق نار في ناجورني قره باغ، مما أسفر عن مقتل عسكريين.

وقالت الدفاع الروسية، خلال بيان: "في 20 سبتمبر، أثناء عودتها من نقطة مراقبة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية في منطقة قرية دجانياتاج، تعرضت سيارة تقل عسكريين روس لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. ونتيجة للقصف، أصيبت القوات الروسية مما أسفر عن مقتل عسكريين”.

وأوضحت أن ممثلي سلطات التحقيق الروسية والأذربيجانية يعملون على الفور لتوضيح كافة الملابسات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، إن معاهدة السلام مع أرمينيا بشأن ناجورني قره باغ ستغير الخريطة السياسية لجنوب القوقاز.

وأكد  حاجييف، أن “اتهام أذربيجان بـ"التطهير العرقي" في ناجورني قره باغ غير مقبول”.

وأوضح أن “أذربيجان حصلت على ضمانات بنزع سلاح التشكيلان غير القانونية لأرمينيا ونقل المعدات العسكرية إلى باكو”.

أذربيجان: معاهدة السلام مع أرمينيا بشأن ناجورني قره باغ ستغير جنوب القوقاز

أول تعليق من بوتين على استسلام قوات أرمينيا بإقليم ناجونرو كاراباخ لـ أذربيجان

ولفت حاجييف، الانتباه إلي أن “أذربيجان لا ترى أنه من المناسب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كاراباخ، لكن باكو مستعدة لذلك”.

الدفاع الروسية ناجورني قره باغ قوات حفظ السلام الروسية اذربيجان

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