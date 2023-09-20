تعرف على تشكيل سموحة والجونة في الدوري

أعلن كل من علاء عبد العال واحمد سامي المديرين الفنيين للجونة وسموحة تشكيل الفريقين في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري .



ويحل الجونة ضيفًا ثقيلًا على نادي سموحة باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل سموحة أمام الجونة كالتالي:

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع : أحمد حكم ، شريف رضا، محمد المغربي، محمود وحيد.

خط الوسط: حسين فيصل ، إسلام جابر ، مصطفى البدري

خط الهجوم : فادي فريد، أحمد خالد ، عمرو قلاوه.



بينما جاء تشكيل الجونة أمام سموحة:-

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: صبري رحيل – أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود.

خط الوسط: دانيال إيدى- نور السيد – سيف العجوز – كريم ممدوح.

خط الهحوم: محمد الصباحى – حسام إيفونا.