عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف حقيقة وقوع تطهير عرقي في ناجورني قره باغ

أرشيفية
أرشيفية

قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أساس للحديث عن تطهير عرقي في ناجورني قره باغ.

وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، “نسمع تصريحات من باكو بأن العملية في قره باغ تستهدف منشآت عسكرية فقط ونأمل أن يكون ذلك صحيحا”.

وأضاف: “روسيا مقتنعة بضرورة ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ”.

ومنذ قليل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتعرض سيارة تقل قوات حفظ السلام الروسية تعرضت لإطلاق نار في ناجورني قره باغ، مما أسفر عن مقتل عسكريين.

وقالت الدفاع الروسية، خلال بيان: "في 20 سبتمبر، أثناء عودتها من نقطة مراقبة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية في منطقة قرية دجانياتاج، تعرضت سيارة تقل عسكريين روس لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. ونتيجة للقصف، أصيبت القوات الروسية مما أسفر عن مقتل عسكريين”.

وأوضحت أن ممثلي سلطات التحقيق الروسية والأذربيجانية يعملون على الفور لتوضيح كافة الملابسات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، إن معاهدة السلام مع أرمينيا بشأن ناجورني قره باغ ستغير الخريطة السياسية لجنوب القوقاز.

مصرع جنود من قوات حفظ السلام الروسية خلال قصف في قره باغ

أذربيجان: معاهدة السلام مع أرمينيا بشأن ناجورني قره باغ ستغير جنوب القوقاز

وأكد  حاجييف، أن “اتهام أذربيجان بـ"التطهير العرقي" في ناجورني قره باغ غير مقبول”.

وأوضح أن “أذربيجان حصلت على ضمانات بنزع سلاح التشكيلان غير القانونية لأرمينيا ونقل المعدات العسكرية إلى باكو”.

ناجورني قره باغ باكو قره باغ الكرملين روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

موضوعات متعلقة

مصرع جنود من قوات حفظ السلام الروسية خلال قصف في قره باغ

مُحذرًا من انهيار الاقتصاد الأمريكي بالكامل.. عضو بالكونجرس يطالب بإنهاء دعم أوكرانيا

لأول مرة بتاريخها.. ماذا يعني تجاوز الدين القومي الأمريكي 33 تريليون دولار؟

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجموعة السبع تكشف عن مفاجأة بشأن موعد نهاية حرب روسيا وأوكرانيا

اعتراف كارثي من زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

إنهاء الحرب في 24 ساعة.. أول تعليق من زيلينسكي على خطة ترامب

فايزر وموديرنا.. اليابان تدمر 86 مليون جرعة من لقاحات كورونا |ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تدعو دول العالم للتدخل لمنع التصعيد في أوكرانيا

تايمز : المتحف المصري الكبير من أجمل الأماكن السياحية في العالم

زلازل مدمرة وتسونامي.. مدن اختفت من على وجه الأرض بسبب الكوارث الطبيعية

هشوّهلك وشّهم عشان تِبقي تخلعيني| العيال انتهوا بسبب انتقام أبوهم بمنشأة ناصر

تجربة جديدة .. النساء تقود طائرات الشرطة في دبي قريبًا

أول تعليق من رئيس الشيشان على أنباء مرضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

ملابس غير تقليدية.. مي سليم تثير الجدل بظهورها| شاهد

جمال شعبان يكشف مفاجأة مخيفة في حلاوة المولد

فيديو

مش لاقي شغل.. فادي خفاجة يتسول هدايا وأموالا بهذه الطريقة| فيديوجراف

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ