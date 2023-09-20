روسيا تكشف حقيقة وقوع تطهير عرقي في ناجورني قره باغ

قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أساس للحديث عن تطهير عرقي في ناجورني قره باغ.

وقال بيسكوف، في إفادة صحفية، “نسمع تصريحات من باكو بأن العملية في قره باغ تستهدف منشآت عسكرية فقط ونأمل أن يكون ذلك صحيحا”.

وأضاف: “روسيا مقتنعة بضرورة ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ”.

ومنذ قليل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتعرض سيارة تقل قوات حفظ السلام الروسية تعرضت لإطلاق نار في ناجورني قره باغ، مما أسفر عن مقتل عسكريين.

وقالت الدفاع الروسية، خلال بيان: "في 20 سبتمبر، أثناء عودتها من نقطة مراقبة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية في منطقة قرية دجانياتاج، تعرضت سيارة تقل عسكريين روس لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. ونتيجة للقصف، أصيبت القوات الروسية مما أسفر عن مقتل عسكريين”.

وأوضحت أن ممثلي سلطات التحقيق الروسية والأذربيجانية يعملون على الفور لتوضيح كافة الملابسات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، إن معاهدة السلام مع أرمينيا بشأن ناجورني قره باغ ستغير الخريطة السياسية لجنوب القوقاز.

وأكد حاجييف، أن “اتهام أذربيجان بـ"التطهير العرقي" في ناجورني قره باغ غير مقبول”.

وأوضح أن “أذربيجان حصلت على ضمانات بنزع سلاح التشكيلان غير القانونية لأرمينيا ونقل المعدات العسكرية إلى باكو”.