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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام التعاون الإسلامي يبحث جرائم تدنيس نسخ المصحف مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

لقاء أمين عام التعاون
لقاء أمين عام التعاون الإسلامي وجوزيف بوريل

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، يوم 19 سبتمبر 2023، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل.

 

وخلال هذا اللقاء، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

وأطلع الأمين العام الممثل السامي للاتحاد الأوروبي على مضمون القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية حول جرائم تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد و الدانمارك و هولندا، الذي عقد في يوليو 2023.

 

ونقل الأمين العام للممثل السامي إدانة دول منظمة التعاون الإسلامي لتك الجرائم الدنيئة.

 

من جهته، أكد جوزيف بوريل إدانة الاتحاد الأوروبي لتلك التصرفات والإساءة إلى مقدسات الآخرين، مشيرا إلى أنه تم تعيين ممثل لمكافحة كراهية الإسلام.

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