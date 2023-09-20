منها عين الجمل واللوز.. اخصائية تغذية علاجية تكشف عناصر تنمية مخ الطفل

قالت الدكتورة سارة مجدي اخصائية العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، إن المخ هو المسئول عن التركيز والانتباه والحفظ، موضحة: أن هناك أساسيات تساعد عن نمو خلايا المخ بشكل جيد.

ولفتت “مجدي” خلال لقائها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على فضائية" صدى البلد"، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، إلى إنه يجب تحقيق التغذية السليمة للطفل منذ الصغر للمساعدة على نمو خلايا المخ بشكل جيد ومن خلاله يستطيع أن يتعلم بشكل متميز، ويساعده على التركيز.

تناول عناصر غذائية تحتوي على الزنك وفيتامين “د"

وأكدت، اخصائية العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، على ضرورة تناول البروتينات للطفل والزنك والألبان والفيتامينات والمعادن، مشيرة إلى أن الزنك من أهم الفيتامينات التى تساعد على تكوين خلايا المخ وزيادة الإنتباه، وايضا فيتامين د من الفيتامينات المهمة بشكل كبير جدا.

وركزت على أن الزنك يوجد بنسبة كبيرة في اللحوم، البروتينات، والمكسرات بجميع أنواعها.

العين الجمل واللوز

ونصحت بتناول أنواع مكسرات معينة مثل عين الجمل واللوز فهما من الأنواع المهمة جدا لتغذية المخ، مؤكدة ايضا ان المصدر الرئيسي لتركيز فيتامين" د " هي التعرض لأشعة الشمس وايضا يوجد باللحوم ومنتجات الألبان، البيض، الجبن.