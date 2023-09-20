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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحذر من اعراض حساسية حلاوة المولد النبوي

صدى البلد

ايام تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي اعتدنا على استقباله بتناول حلوى المولد، وعلى الرغم من الطعم الشهي لهذه الحلوى الا ان لها اضرارها الصحية الكثيرة، والتي من ضمنها انها تسبب الحساسية.

وكشف الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وامراض النوم ان بعض الحلوى تحتوي على مواد حافظة ونكهات، و قد يتسبب تناولها بكميات كبيرة في الاصابة بالحساسية الجلدية والحساسية الصدرية مثل الملبن خصوصا الاشخاص الذين لديهم بعض الامراض او الذين يعانون من امراض حساسية سابقة.


ونصح الطراونة بتجنب تناول الحلوى التي تؤدي الي ظهور بعض علامات الحساسية مثل حكة العين وتورم الشفاه، وحكة الجلد وقد تصل في بعض الاحيان الي صعوبة التنفس، وسعال، وبعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، لذا يجب توخي الحذر.
وأشار الدكتور محمد حسن الطراونة ان هناك عوامل تسبب حساسية الطعام منها التاريخ المرضي للمريض وعائلته، فإذا كان احد من عائلته مصاب بالحساسية او اي نوع منها قد يكون معرض للاصابة بحساسية حلاوة المولد، ايضا اذا كان المريض يعاني من نوع من الحساسية لدى الطعام.

واوضح الدكتور الطراونة ان الاطفال ومن لديهم حساسية ضد بعض المأكولات مثل البيض والقمح والصويا والحليب والمكسرات، والتي قد تستمر معهم لفترات طويلة وتلك الأطفال معرضين لحساسية الطعام من اي نوع آخر.

واكد د. محمد حسن الطراونة ان الاشخاص المعرضين لحساسية الطعام بمجرد تناولهم لأي طعام يثير لديهم أعراض الحساسية التي تظهر عليهم فور تناولها بعد دقائق معدودة او ساعتين على الأكثر، والأعراض تشمل طفح جلدي أو حكة أو إكزيما، و تورم في الشفتين والوجه واللسان والحلق، و تورم بعض أجزاء من الجسم كاليدين أو الرجلين، وألم في البطن يصحبه قيء أو إسهال، و الشعور بالدوخة أو الإغماء، و نخز أو حكة في الفم، و أزيز الصدر، و احتقان في الأنف وصعوبة التنفس.

ونصح الدكتور محمد الطراونة بتناول حلوى المولد النبوي الشريف بالإعتدال وعدم المبالغة والإكثار من تناولها.

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أحذر من اعراض حساسية حلاوة المولد النبوي

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