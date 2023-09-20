محافظ الغربية: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تستهدف وضع حلول جذرية لتحديات المناخ

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تعد مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية؛ تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.



وذكرت المحافظة - في بيان صادر اليوم /الأربعاء/ - أن ذلك جاء خلال ترؤسه المحافظ اجتماع لجنة تقييم المشروعات المقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بديوان عام المحافظة، وذلك في ختام أعمال اللجنة لتقييم المشروعات المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة لاختيار أفضل مشروعات على مستوى المحافظة تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.



وقال المحافظ إن المشروعات المقدمة من أبناء المحافظة تنوعت في مجالات الطاقة النظيفة، والمدن المستدامة، والهيدروجين الأخضر، والأساليب الذكية الحديثة في تجميع وإعادة تدوير المخلفات، النقل الأخضر الذكي، الري الذكي.



وأضاف المحافظ أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 248 مشروعا منها 40 مشروعا مكتملا لمختلف الفئات الست وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم.



وأشاد بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد مقابلات شخصية مع عدد من المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة الغربية حيث يتم التقييم وفقا لعدة معايير أهمها (المكون الأخضر المكون التكنولوجي الذكي).



وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، خاصة وأن تلك المشروعات ستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.