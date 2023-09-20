طبيب يحذر من بعض الحلوى والمكسرات تسبب مكوناتها حساسية صدرية

هناك العديد من المرضى ممن يعانون من حساسية الطعام، وهذا الأمر يعرضهم لوعكة صحية عند تناول بعض الأطعمة.



وأكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن مريض حساسية الصدر يتعرض للعديد من المضاعفات عند تعرضه للعديد من الأشياء التي تثير تلك الحساسية من ضمنها الطعام أيضا.



وكشف الدكتور ايمن السيد سالم أن هناك بعض الحلوى التي تسبب مكوناتها حساسية صدرية وكذلك تناول الفول السوداني والمكسرات لانها تحتوي على العديد من المركبات التي تساهم في زيادة التعرض للحساسية الصدرية.



وأوضح أيمن السيد سالم أن أعراض حساسية الحلوى والمكسرات تشمل صعوبة التنفس وعدم التقاط الأنفاس بشكل طبيعي، وتورم بعض الأماكن مثل اليدين والقدمين والغثيان والقىء وتزيد تلك المضاعفات اذا كان المريض يعاني من دور انفلونزا.



وأشار الدكتور أيمن السيد سالم إلى أن مريض حساسية الصدر يجب أن يكون على علم ودراية بجميع الممنوعات من الطعام حتى يتجنبها ويجب على الطبيب المختص اخباره بتلك الأطعمة لأن تناول أي شىء من تلك الأشياء التي تثير الحساسية لديه قد يؤدي إلي إصابته بالعديد من المضاعفات الخطيرة وقد يضطره الأمر إلي دخول المستشفى لتلقي العلاج.



وأكد الدكتور أيمن سالم أن أحيانا مريض الحساسية يشعر بالضيق من تلك الممنوعات في حياته ولكن عليه أن يعتبر الأمر طبيعيا من أجل النجاة، فالتعب والمرض من أسوأ ما يتعرض إليه الإنسان والصحة هي الهدف الذي نرجوه جميعا.