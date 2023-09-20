قال الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ينتظر نهاية قاسية.

وفي مقابلة مع شبكة “آر تي” الروسية، قال هينكل: “أعتقد أن هناك احتمالا أن تنتهي نهاية قاسية لزيلينسكي… أي أن الهجوم المضاد الأوكراني، الذي قتل خلاله 71 ألف شخص، هو مهمة انتحارية".

وأوضح أن “الأوكرانيين يجب أن يحتجوا على تصرفات السلطات التي ترسل أقاربهم إلى الجبهة، لكن هذا لا يحدث، لأن جهاز الأمن الأوكراني سيرسلهم إلى السجن أو حتى أسوأ”.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابه أمام مجلس الأمن بالقول إنه مر 574 يومًا من "الألم والخسائر والنضال" منذ الغزو الروسي لبلاده.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكر زيلينسكي أن تصرفات روسيا أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتحويل الملايين إلى لاجئين، واصفًا الغزو الروسي بأنه "عدوان إجرامي وغير مبرر".

وأشار إلى أن الشعوب والحكومات فقدت الثقة في قدرة الأمم المتحدة واستعدادها للدفاع عن حدودها السيادية، مؤكدًا أن الدول تشكل تحالفات جديدة خارج الأمم المتحدة بسبب الطريقة التي تعاملت بها الأمم المتحدة مع الغزو الروسي.