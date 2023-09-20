الجونة يتعادل مع سموحة 1-1 في بداية مشوارهما بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الجونة وسموحة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وكان حل الجونة ضيفًا ثقيلًا على نادي سمًوحة باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري.

أحرز فادي فريد هدف تقدم سموحة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عقب إرسال مصطفى البدري تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها فادي فريد بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأهدر نادي سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد إهدار شريف رضا ركلة جزاء في منتصف المرمى وأمسك بها الحارس أحمد مسعود.

وأحرز أحمد بلحاج هدف تعادل الجونة في الوقت القاتل 90+4 من نقطة الجزاء بعد تسديدة للكرة على يمين الحارس الهاني سليمان.



وجاء تشكيل سموحة أمام الجونة كالتالي:

حراسة المرمى : الهاني سليمان.





خط الدفاع : أحمد حكم ، شريف رضا، محمد المغربي، محمود وحيد.





خط الوسط: حسين فيصل ، إسلام جابر ، مصطفى البدري





خط الهجوم : فادي فريد، أحمد خالد ، عمرو قلاوه.









بينما جاء تشكيل الجونة أمام سموحة:-





حراسة المرمى: أحمد مسعود.





خط الدفاع: صبري رحيل – أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود.





خط الوسط: دانيال إيدى- نور السيد – سيف العجوز – كريم ممدوح.





خط الهحوم: محمد الصباحى – حسام إيفونا.