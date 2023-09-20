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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: جهاز تشغيل شباب الخريجين يساهم في الحد من مشكلة البطالة

محافظ الغربية الدكتور
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن الهدف من إنشاء جهاز تشغيل شباب الخريجين المساهمة في الجهود المبذولة من الدولة في الحد من مشكلة البطالة من خلال تشغيل الشباب في مشروعات إنتاجية أو خدمية، وتدريب الشباب على الأعمال الحرفية والفنية لخلق فرص عمل حقيقية لهم، والمساهمة في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير الأماكن اللازمة لإنشاء مشروعاتهم الإنتاجية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.


جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع مجلس إدارة جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة بحضور السكرتير العام للمحافظة نجوى العشيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة المهندس علي عبدالستار، والمستشار القانوني للمحافظة عمرو حتاتة، المدير التنفيذي للجهاز راندا السملاوي، مدير مديرية القوى العاملة أحمد القللي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة أحمد حمدي، وبنك ناصر الاجتماعي، ومدير المديرية المالية، ومدير عام الحسابات بالمحافظة، وجمعية رجال الأعمال.


وأكد محافظ الغربية أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى إلى توفير فرص عمل متكافئة وحياة كريمة لهذا الجيل والأجيال القادمة. 


وتم خلال الاجتماع عرض الموقف المالي الحالي لجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة وبحث مصادر التمويل والمقترحات الخاصة بتنمية الموارد وتحقيق أهداف الجهاز كما استمع المحافظ للمقترح الخاص بالتقديم للتسجيل في قاعدة البيانات الخاصة بالجهاز وفرص العمل والدورات التدريبية والمعارض.


وفي سياق متصل، تمت مناقشة عقد ندوات وورش مجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل وعرض قصص نجاح وخلاصة خبرات المتخصصين في جميع المجالات ودعوة الشباب لحضورها.

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