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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للسيدات يفوز على جنوب السودان برباعية نظيفة بتصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر الأول لسيدات
منتخب مصر الأول لسيدات كرة القدم

حقق منتخب مصر الأول لسيدات كرة القدم، بقيادة محمد كمال، فوزا كبيرا على منتخب جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء على ملعب استاد بتروسبورت، بمباراة الذهاب ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.


ففي الشوط الأول أحرز المنتخب الوطني ثلاثية حملت توقيع سامية آدم وحلا مصطفى وأمنية سمير، وفي الشوط الثاني أضافت سارة عصام الهدف الرابع لتنتهي المباراة بفوز عريض للمنتخب الوطني برباعية نظيفة.


وحرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد اللواء حلمي مشهور والكابتن محمد بركات ومحمد أبوالوفا والدكتورة دينا الرفاعي، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، على حضور المباراة وتحفيز اللاعبات.


ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.


وتقام التصفيات على مرحلتين، بحيث يلعب كل فريق مواجهتين ذهابا وإيابا في المرحلة الأولى، ويتأهل الفائز إلى المرحلة الثانية لمواجهة منتخب جديد ليتحدد بطاقة التأهل لأمم أفريقيا.

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