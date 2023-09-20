أستاذ نظم سياسية: اهتمام كبير بتيسير مشاركة ذوي القدرات الخاصة في الانتخابات

أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ النظم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأنتخابات الرئاسية إستحقاق سياسي و دستوري في أي دولة، مضيفاً أن الأنتخابات الرئاسية تعني الدولة التي تجري بها الأنتخابات و دول أخرى.

الأنتخابات الرئاسية في مصر تعني أيضاً دول الإقليم و الدول العربية



وأضاف "بدر الدين" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية " المحور"،أن الأنتخابات الرئاسية في مصر تعني أيضاً دول الإقليم و الدول العربية، مؤكداً أن المشاركة في العملمية الانتخابية لها أهمية كبيرة في كل النظم السياسية.



وأشار أستاذ النظم السياسية بجامعة القاهرة إلى، أن هناك إهتمام كبير بتيسير مشاركة الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في العملية الإنتخابية، و ذلك يتم بالتعاون مع وزارة التضامن، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات تركز على كل ما يتعلق بتجهيزات و المعدات الخاصة بالإنتخابات.