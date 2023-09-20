الزراعة : تطوير حديقة الحيوان لتضاهي مثيلاتها العالمية

كشف محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل ومعلومات عن تطوير حديقة الحيوان وحديقة الأورمان .

وقال القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" أعمال التطوير مستمرة في حديقة الحيوان والأورمان ".

وتابع محمد القرش:" تنسيق مستمر مع مختلف الجهات المعنية كي تكون حديقة الحيوان والأورمان نموذج يضاهي الحدائق في العالم ".

واكمل محمد القرش:" نعمل على توفير جودة وخدمات متميزة داخل حديقة الاورمان وحديقة الحيوان بالجيزة ".

وعن قرار إيقاف تصدير البصل قال محمد القرش:" الدولة تضع المواطن على رأس أولوياتها وقرار إيقاف التصدير يؤدي إلى زيادة حجم المعروض في الأسواق بما يسهم في اتزان الأسعار ".