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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة : تطوير حديقة الحيوان لتضاهي مثيلاتها العالمية

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

كشف محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل ومعلومات عن تطوير حديقة الحيوان وحديقة الأورمان .

 

مجلس الوزراء يستعرض المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي "الحيوان" و"الأورمان"

الأعلى للتخطيط يوافق على مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.. تفاصيل

 

 وقال القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" أعمال التطوير مستمرة في حديقة الحيوان والأورمان ".

 وتابع محمد القرش:" تنسيق مستمر مع مختلف الجهات المعنية كي تكون حديقة الحيوان والأورمان نموذج  يضاهي الحدائق في العالم ".

واكمل محمد القرش:" نعمل على توفير جودة وخدمات متميزة داخل حديقة الاورمان وحديقة الحيوان بالجيزة ".

وعن قرار إيقاف تصدير البصل قال محمد القرش:" الدولة تضع المواطن على رأس أولوياتها وقرار إيقاف التصدير يؤدي إلى زيادة حجم المعروض في الأسواق  بما يسهم في اتزان الأسعار ".

الزراعة حديقة الحيوان حديقة الأورمان حدائق اخبار التوك شو

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