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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينشر صورته أثناء مرانه في أحدث ظهور عبر إنستجرام

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

 

وظهر صلاح في الصور من داخل الجيم والملعب أثناء مرانه اليومي.

أكد النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب فريق الاتفاق السعودي، أن الدولي المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول، أفضل لاعب في العالم حاليا.

وكشف عبر ظهوره بالبرنامج الرياضي السعودي"برا 18" كواليس انضمامه إلى الاتفاق ، موضحا أن المفاوضات مع ناديه للانضمام لصفوف دوري روشن السعودي بدأت بمجرد الحصول على الإذن من نادي ليفربول.

 

 

وتابع هندرسون، أنه لم يكن لديه أي تصورات سابقة عن الدوري السعودي لذا جاء بعقلية منفتحة وأذهلته التجربة وتفاجأ من جودة اللاعبين وقدراتهم الفنية، حيث رحّب به الفريق بصورة جيدة ويشكرهم عليها.

وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين خصوصا من المنتخب الإنجليزي، وسألوني عن الدوري السعودي، قد يلتحق لاعبون آخرون بالدوري السعودي لاحقا، ومن وجهة نظري أفضل لاعب في العالم حاليا هو محمد صلاح".

وأكد هندرسون، أن أصعب خصم واجهه حتى الآن هو الهلال حيث قال: "هناك عدة فرق أدت أداءً جيدًا أمامنا، ولكن الهلال كان أصعب الخصوم الذين واجهناهم فكانت مباراته صعبة وفازوا علينا ولديهم لاعبون جيدون ومدرب جيد".

 

محمد صلاح

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