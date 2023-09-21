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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة محمد ثروت..وضع حجر الأساس لأول مستشفى لجراحات قلب الأطفال بوسط الدلتا

الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت مع محافظ الغربية

وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور علاء الغمراوي رئيس جمعية قلوب أصحاء مساء اليوم حجر الأساس لإنشاء مستشفى أمراض وجراحات قلب الأطفال بالمحلة الكبرى الحلم الذي طال انتظاره لسنوات لتكون اول مستشفى لجراحات قلب الأطفال حديثي الولادة بوسط الدلتا.

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ورافق المحافظ اعضاء مجلس النواب والشيوخ والتنفيذيين ورجال الأعمال والفنانين من ابناء مدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية.

وسادة أجواء من البهجة والسرور على أبناء المحله الكبرى عند وضع حجر الأساس للمستشفى التي ستخدم كل الأطفال بوسط الدلتا .

واستمع محافظ الغربية لشرح تفصيلي عن المستشفى التي ستتكون من سبعة طوابق وثلاث غرف عمليات وثلاثه وحدات قسطرة للقلب بجانب وحدة للأبحاث الطبية ولأول مرة ستشمل وحدة للطب الوقائي، وسوف تقدم المستشفى خدمات القلب العلاجية والوقائية لأبناء وسط الدلتا.

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وأكد رحمي أن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتسعى الدولة إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع، مشيرا إلى أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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ومن جانبه وجه الدكتور علاء الغمراوي استشارى امراض القلب والاوعية الدموية ورئيس جمعية قلوب أصحاء الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه وحرصه الدائم للحفاظ على صحة المواطن المصري، مشيدا بالدعم الذي قدمته المحافظة حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لصالح جمعية قلوب أصحاء بالمحلة لبناء مستشفى جراحات وأمراض قلب أطفال بالمحلة.

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