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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهجوم على وفدهم .. الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين

صدى البلد

دعا الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.

وعبَّر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، عن قلقه إزاء المشكلة المتزايدة المتمثلة في عنف المستوطنين.

وذكر أنه خلال زيارة دبلوماسية للمجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، المهجرة بالفعل أو المهددة بالتهجير، تعرضت البعثات الدبلوماسية الأوروبية وغيرها من البعثات الدبلوماسية لمضايقات عنيفة من قبل المستوطنين.

قام مستوطنون إسرائيليون مسلحون، مساء اليوم ، بمهاجمة وفد دبلوماسي أوروبي خلال جولته في تجمع وادي السيق البدوي المُهدّد بالتهجير القسري، قرب بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية التي نظمت الجولة، بمشاركة دبلوماسيين من 10 دول من الاتحاد الأوروبي، بأن مستوطنين مسلحين هاجموا المشاركين في الجولة والمواطنين الفلسطينيين الذين يقطنون في التجمع الذي يصنف ضمن المنطقة المسماة "ج".

وأضافت المنظمة أن الوفد واصل طريقه إلى بلدة الطيبة التي تقع في المنطقة المسماة (ب)، تفاديا لأي مواجهة مع المستوطنين، إلا أنهم واصلوا مطاردة الوفد إلى داخل بلدة الطيبة، ورفع أحدهم سلاحه تجاه الوفد، مهددا بإطلاق النار عليهم.

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