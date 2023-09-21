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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نجاة "نيرة" جديدة .. شابان يعتديان على فتاة قاصر بشوارع المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الفزع والرعب الشديدين جراء نجاة فتاة جديدة أشبه بقصة "نيرة "من واقعة اعتداء سافر بالضرب بالأيدي ورشقها بألفاظ نابية على أيدي شابين حاولا التحرش بها ومعاكستها أثناء سيرها بالطريق العام الأمر الذي تسبب في ارتباك حركة سير المارة والنقل والمواصلات بذات الشارع العمومي في قلب المدينة العمالية.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 4531 إداري قسم أول المحلة لسنة 2023م من أسرة الفتاة"ح.ح"15 سنة طالبة ثانوي يفيد باعتداء شابين عليها بالضرب ومحاولة التحرش بها وملامسه جسدها لاجبارها علي ركوب دراجه نارية مع أحدهما بالقوه الجبرية.

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افتتاح كلية الفنون التطبيقية.. رئيس جامعة طنطا: نقدم حزمة كبيرة من البرامج التعليمية


وناشد أسرة الفتاة الضحية كافة الجهات الأمنية بسرعة ضبطهما لافتين إلى تعرضهما إلي تهديدات من جانب أسرة الشابين لإجبارهم علي سحب البلاغ المقدم ضد أبنائهما .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط الجناة .

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