إبراهيم فايق يشيد بأصغر مدير فني في الدوري المصري

أشاد الاعلامي إبراهيم فايق بالمديرالفني لبلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق :أحمد عبدالرؤوف مدرب هايل ما شاء الله.. بلدية المحلة فريق متماسك وله شكل ومبني كويس جدا.. والله الواحد مبسوط بمولد مدرب جديد في الدوري المصري، عبدالرؤوف هو أصغر مدير فني في الدوري المصري 👏🏼

وأعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لبلدية المحلة، عن سعادته بتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز، مؤكدًا أنه واجه ضغوطًا شخصية من أجل تحقيق هذا الصعود.

وقال عبد الرؤوف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، على قناة "صدى البلد"، "درست ملف الأحمال بشكل جيد جدًا من كل النواحي التكتيكة وهو ما ساعد على غياب الإصابات".

وأضاف: "وضعت سيناريوهات حسب طريقة لعب المنافس، وأبلغت الجهاز المعاون أنه إذا لعب دكرنس بطريقة 4-2-3-1 فهذا هو أفضل سيناريو لنا".

وتابع: "هذا الموسم، الفرق المستقرة على مستوى الأجهزة الفنية هي من نافست على الصعود حتى اللحظات الأخيرة مثل طنطا وجمهورية شبين ولافيينا".