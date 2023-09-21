وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإيراني في نيويورك وولي العهد السعودي يؤكد: يجب حل القضية الفلسطينية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر .. الوطنية للانتخابات تعلن الاثنين المقبل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

محمد بن سلمان يحذر إيران من تطوير سلاح نووي

المغرب يعلن تخصيص 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال

إطلاق نار على السفارة الأمريكية في بيروت دون وقوع إصابات

بايدن يحض نتنياهو على اتخاذ إجراءات فورية بشأن "حل الدولتين"

زيلينسكي يدافع عن تسليح بلاده ولافروف يتهم الغرب بتأجيج الصراع

جنود بقوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو قره باغ يلقون مصرعهم

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر المستشار أحمد بنداري، أعلن أن الهيئة ستعلن يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة، خلال المؤتمر، المقرر، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.

وقالت "الوطن" إن وزارة الخارجية المصرية أعلنت الوزير سامح شكري التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، حيث أكد الأخير على تطلع بلاده لتطوير علاقتها مع مصر، واستعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع الميراث التاريخي والحضاري للدولتين، مؤكداً على أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة على مسار تطبيع العلاقات.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت صحيفة "الراي" مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، والتي أكد فيها إنه "إذا امتلكت إيران سلاحاً نووياً فسينبغي على السعودية أن تحصل عليه أيضاً"، لكنه انتقد سعي أي بلد للحصول على سلاح نووي. وأضاف ولي العهد السعودي: "العالم لا يستطيع أن يتحمل هيروشيما أخرى، إذا شهد العالم سقوط 100 ألف ضحية، فهذا يعني أنك في حرب مع بقية العالم، لذا من غير المجدي امتلاك سلاح نووي فأنت لا تستطيع استخدامه دون دخول مواجهة عنيفة مع بقية العالم".

وبشأن إمكانية إقامة علاقة بين السعودية وإسرائيل، قال ولي العهد السعودي إن "هناك سعيًا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحقيق ذلك، وبالنسبة لنا فإن القضية الفلسطينية مهمة للغاية، ويجب الوصول لحل بشأنها، لدينا مفاوضات جيدة ولا تزال مستمرة حتى الآن، سنرى إلى أين سنصل"، مشيراً إلى أنه يأمل "في الوصول إلى حيث يمكن تحسين حياة الفلسطينيين، وجعل إسرائيل لاعباً في المنطقة".

وأشارت "القبس" إلى أن المغرب، أعلن أمس أنه يعتزم إنفاق 120 مليار درهم مغربي (11.7 مليار دولار) ضمن برنامج لإعادة الإعمار على مدى 5 سنوات، وذلك في أعقاب الزلزال الذي خلّف آلاف الضحايا، وسبب دماراً هائلاً في مناطق عدة في البلاد.

وذكرت "الجريدة" أن جيك نيلسون المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان قال إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة، الأربعاء، دون وقوع إصابات. وأضاف: "لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

وأشارت "الوطن" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، إلى ضرورة "اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الموقف الأمني والاقتصادي، والحفاظ على إمكان تطبيق حل الدولتين وتعزيز التوصل لسلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن حصول بلاده على أسلحة من حلفائها الغربيين، قائلاً إن كييف "تمارس حقها في الدفاع عن النفس"، فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب بـ"المسؤولية عن تأجيج الصراع" في العالم.

وقال لافروف إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها يتدخلون في سياسة أوكرانيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي"، مشيراً إلى أن "الدول الغربية تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث في أوكرانيا"، كما حمل المسؤولية أيضاً إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلاً إنه "لا يحمل أي نية للامتثال لأي التزامات دولية".

وذكرت "القبس" أن وزارة الدفاع في أذربيجان أعلنت التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، كما أكدت سلطات الإقليم الأرمينية، موافقتها على مقترح باتفاق الهدنة.

وأشارت "الراي" إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن جنود من قوات حفظ السلام في ناجورنو قره باغ، لقوا حتفهم بعد إطلاق نار على سيارتهم. وأضافت الوزارة، أن قوات حفظ السلام كانت عائدة من نقطة مراقبة بالقرب من قرية في أذربيجان عندما تعرضت لهجوم بنيران أسلحة صغيرة.