رئيس أذربيجان: استعدنا سيادة قره باغ في يوم واحد فقط

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في خطاب لشعبه، إن أذربيجان حققت هدف عمليتها في ناجورنو قره باغ واستعادت سيادتها في يوم واحد فقط.



وأضاف علييف - وفق ما نقله موقع أذر نيوز الأذربيجاني أمس /الأربعاء/ - أن "نتيجة لإجراءات مكافحة الإرهاب، أظهر جنودنا بطولة كبيرة وشجاعة واحترافية في التضاريس الصعبة وعلى الرغم من وجود التحصينات، التي أنشأها العدو على مدى سنوات من الأعمال الهندسية، وعلى الرغم من أن مواقع العدو تقع على التلال، فقد أظهر جنودنا مرة أخرى، كما ذكرت، بطولة واحترافية و حققوا نجاحًا عسكريًا كبيرًا في جميع الاتجاهات في فترة زمنية قصيرة".



وتابع إنه "تم تدمير جزء كبير من جيش الدولة الأرمنية الذي كان يتمركز بشكل غير قانوني على أراضي أذربيجان، ولم تتم إزالته حتى يومنا هذا رغم التزام الدولة الأرمنية".

وأشار علييف إلى أنه تم تدمير وتعطيل المعدات العسكرية.