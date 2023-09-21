قوات حفظ السلام الروسية تجلي 5 آلاف شخص في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس أن قوات حفظ السلام الروسية قامت بإجلاء ما يقرب من 5 آلاف شخص من 3 مناطق في إقليم قره باغ الذي شهد أعمالا قتالية أودت بحياة العشرات خلال اليومين الماضيين.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: “منذ بدء الأعمال القتالية، قامت قوات حفظ السلام الروسية بإجلاء المدنيين من مناطق ماردكيرت ومارتوني وأسكيران”

وتم نقل حوالي 5 آلاف شخص إلى مقر مجموعة قوات حفظ السلام.

وأكد البيان أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل تنفيذ المهام في إقليم قره باغ، وأضاف أن هذه القوات "تبقى على تفاعل مستمر مع باكو ويريفان وستيباناكيرت، بهدف منع إراقة الدماء واحترام القانون الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين، وكذلك ضمان سلامة قوات حفظ السلام".

وأوضح البيان أنه تم توفير أماكن للراحة والوجبات الساخنة لجميع الذين تم إجلاؤهم، فيما يقدم لهم الأطباء العسكريون الروس الرعاية الطبية اللازمة.