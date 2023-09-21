رئيس الوزراء العراقي يعتزم زيارة روسيا قبل نهاية العام

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يخطط لزيارة روسيا قبل نهاية هذا العام.

ونقلت وكالة " ريا نوفوستي" عن وزير الخارجية العراقي قوله إن زيارة رئيس الوزراء "ستحدث هذا العام وفي الأشهر المقبلة، الآن بصدد تنظيم الزيارة".

وفي يوليو الماضي، أعلن السفير الروسي في بغداد إلبروس كورتاشيف، أن رئيس الوزراء العراقي قبل دعوة لزيارة روسيا، لكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.

وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، إلى أن مثل هذه الزيارة ستكون فرصة لمناقشة القضايا الهامة بين موسكو وبغداد.